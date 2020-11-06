АМКУ оштрафовал аэропорт "Днепропетровск" за приобретения контроля над "Розой ветров"

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО "Международный аэропорт "Днепропетровск" на 255 тыс. грн за нарушение в виде осуществления концентрации путем приобретения контроля над ООО "Авиационная компания "Роза ветров".

Как сообщает пресс-служба АМКУ, в частности, это связано с назначением физлица-гражданина Украины на должность заместителя гендиректора, финансового директора по совместительству ООО "АК "Роза ветров", который уже был и.о. гендиректора ООО "МА Днепропетровск", без получения соответствующего разрешения комитета, наличие которого необходимо.

ООО "Авиационная компания "Роза Ветров" основана в 2003 году. В 2007 году авиакомпания получила сертификат эксплуатанта и начала выполнять регулярные и чартерные перевозки под брендом Windrose Airlines.

В 2019 году Windrose перевезла 1,4 млн пассажиров, в среднем осуществляя 28 перелетов в день.

Согласно данным в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, владельцами ООО "Авиакомпания "Роза ветров" являются украинская компания "Райдел" и кипрская Bregenzer Limited, однако ее рельным собственником называют Игоря Коломойского, который также контролирует аэропорт "Днепропетровск".