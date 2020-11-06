Застройщик не смог получить разрешение на новую высотку вместо зеленой зоны за НСК "Олимпийский"

Суд отказался удовлетворить иск ООО "Интерспорт" с требование обязать Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) выдать разрешение на выполнение строительных работ на "Строительство спортивно-развлекательного комплекса с крытым бассейном и жилыми помещениями по ул. Лабораторный, 7, в Печерском районе г. Киев".

Об этом свидетельствует решение Окружного административного суда Киева от 2 ноября, пишут Наші гроші.

Согласно материалам суда, в июле 2019 года ГАСИ отказала ООО "Интерспорт" в выдаче разрешения на выполнение строительных работ на участке площадью 3,09 га в пер. Лабораторный, 7.

По мнению фирмы, указанные в отказе причины являются надуманными и не соответствуют действительности. В свою очередь ГАСИ в суде подчеркивала правомерности отказа.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу о доказанности наличия правовых оснований для отказа "Интерспорту" в выдаче разрешения.

В частности, суд установил, что фирма не подала документ, необходимый для принятия решения о выдаче разрешения, а именно – информацию о квалификационных сертификатах.

Кроме того, фирма не предоставила согласования проектной документации Министерством культуры, а также не зарегистрировала проектную документацию в градостроительном кадастре. Хотя и то, и другое было требованием исходных данных на застройку.

Напомним, в августе 2018 года ООО "Интерспорт" получило градостроительные условия и ограничения для проектирования спортивно-развлекательного комплекса с крытым бассейном и жилыми помещениями в пер. Лабораторном, 7.

Строительство запланировано на участке площадью 3,09 га, который фирма получила в аренду на 15 лет по решению Киевсовета в 2007 году. Согласно Генплану – это территория зеленых насаждений общего пользования (рекреация, спортивные парки), где строительство жилья запрещено.

Между тем, 28 марта 2018 года ООО "Интерспорт" заключило с ООО "Межрегиональная строительная компания Лтд" договор о строительстве жилого комплекса по указанному адресу.

Определенная в градостроительных условиях и ограничениях высота объекта – до 73,5 м – превышает разрешенную в Центральной планировочной зоне столицы высоту (не выше 27 м).

Собственниками ООО "Интерспорт" является ООО "Едельбург Девелопмент" (50%), ООО "Траст Констракшн" (6%) и АО "ЗНВКИФ "Дарвин" (44%).

Собственниками ООО "Едельбург Девелопмент" является ООО "Киевская универсальная строительная" и кипрская компания Comelia Holdings Ltd Ирины Симончук. Руководителем "Едельбург Девелопмента" является Сергей Левцов, а представителем фирмы – его брат Валерий Левцов. Они вместе с Ольгой Солоповой являются владельцами ООО "Киевская универсальная строительная".

До недавнего времени руководителем ООО "Едельбург Девелопмент" был экс-глава столичного Госархстройнадзора (в 2010-2014 годах) Сергей Кучер. Сергей Левцов ранее был помощником Сергея Кучера, когда тот был депутатом Киевсовета. Сергей Левцов является свояком Степана Черновецкого – они женаты на сестрах-двойняшках.

Владельцем ООО "Траст Констракшн" указан гражданин Турции Вахит Мехмет Сачаклыоглу. Он числится руководителем и конечным бенефициарным владельцем инвестфонда "Дарвин".

Владельцем ООО "Межрегиональная строительная компания Лтд" ("МБК Лтд") является ООО "Вальтурн", владельцем которого является Надежда Акишина. Фирма "Вальтурн" является совладельцем ООО "Фазус" вместе с Вячеславом Мармишем, экс-прокурором Шевченковского района, уволенным сразу после Майдана в 2014 году, после чего он перешел на работу в строительную корпорацию "Укрбуд" Максима Микитася.