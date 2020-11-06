Нацбанк увеличил предложение на аукционе своп процентной ставки до 3,5 миллиарда

Национальный банк Украины (НБУ) назначил на 11 ноября 2020 года седьмой аукцион своп процентной ставки, увеличив его объем до 3,5 млрд грн, тогда как на предыдущих аукционах объем предложения составлял 3 млрд грн.

Согласно данным на сайте НБУ, подать заявку на участие в аукционе банки могут через торговые системы Refinitiv, IB Chat или Bloomberg, а также через функционал FX Trading.

Минимальная сумма заявки, как и ранее, составляет 10 млн грн, при этом один банк может подать не более пяти заявок.

Как сообщалось, на шестом аукционе своп процентной ставки 15 октября НБУ удовлетворил заявки трех банков на 1,21 млрд грн при общем объеме аукциона 3 млрд грн по средневзвешенной процентной ставке 6,5% годовых.

На пятом аукционе своп-процентной ставки 16 сентября Нацбанкудовлетворил заявки четырех банков на 1,26 млрд грн при объеме тендера в 3 млрд грн.

Согласно данным НБУ, до четвертого аукциона банки повышали объем заявок на своп (с 1,38 млрд грн на тендере 2 июля до 5,26 млрд грн) и коридор процентных ставок (с 5%-6,5% годовых до 6%-6,75%). Вместе с тем в пятом тендере спрос банков сократился до 1,26 млрд грн, а диапазон предложенных ставок вернулся к уровню первого аукциона. Предельная ставка на каждом из пяти аукционов составляла 6,5% годовых.

Нацбанк ожидает, что запуск процентного свопа снизит процентные риски банков и будет стимулировать кредитование.

Своп предполагает, что одна сторона предлагает другой фиксированную процентную ставку, которая начисляется на условную сумму, а другая сторона – плавающую процентную ставку. Последняя будет рассчитываться на основе Украинского индекса межбанковских ставок по кредитам и депозитам овернайт (UIIR). В оговоренный срок происходят расчеты сторон из расчета разницы процентных платежей. Таким образом, банки могут минимизировать свой процентный риск при кредитовании.