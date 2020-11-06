Для строительства железнодорожного пути к ЦХОЯТ нашли нового подрядчика

ГСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" ("ЦППРВ") Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения 7 октября по результатам тендера заказало корпорации "Укртрансбуд" строительство железнодорожного пути за 112,68 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В 2018 году этот подряд на строительство железнодорожного пути с обгонной линией и промышленным железнодорожным парком на территории комплекса производств "Вектор" за 92,14 млн грн получило ООО "СК "Укрбудмонтаж", входящее в состав государственной корпорации "Укрбуд", подконтрольной на то время нардепу Максиму Микитасю.

Строительство железнодорожной ветки было частью проектирования и строительства "под ключ" инженерно-транспортных сетей хранилища для промежуточного хранения высокоактивных отходов, которые возвращаются из России после переработки отработанного ядерного топлива АЭС Украины. Однако в этом году заказчик отказался от договора, оплатив подрядчику 7,47 млн грн.

Новый подрядчик – корпорация "Укртрансбуд", которая была единственным конкурентом старого подрядчика "СК "Укрбудмонтаж" – должна выполнить эти работы до конца 2021 года.

Цена сделки всего на 1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 114,22 млн грн.

Четыре компании предлагали цены на 6-22% ниже, однако их отклонили. ООО "Строительная компания "Импера", ООО "Строй-Оптима-Констракшен" и ООО "Спецэнергомонтаж Киев" не подтвердили наличие допуска к выполнению особых работ у работников и допустили другие несоответствия. А ЧАО "Укрэнергомонтаж" оказалось в "черном списке" АМКУ.

Госаудитслужба заявила, что победителя тоже надо было отклонить из-за непредставления справок о балансовой стоимости техники за подписью соисполнителей/субподрядчиков. Но заказчик ответил, что такие справки требовались только при привлечении техники субподрядчиков, тогда как корпорация "Укртрансбуд" подала просто договоры о предоставлении услуг техники, которые не являются договорами субподряда. Заказчик обжаловал заключение аудиторов о нарушениях в суде.

Более дорогим конкурентом на тендере были ЧАО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" и ООО "Специальный строительный сервис".

Председателем правления корпорации "Укртрансбуд" из города Чернобыль является Сергей Романенко, а учредителями – ООО "Строительно-монтажное управление Укртрансбуд", ДочП "Зодчий", ДочП "Иванковская передвижная механизированная колонна №8", ООО "АЛАРИТ Украина", ООО "Агрошляхбуд", ЧАО "Иванковская передвижная механизированная колонна №2", ООО ВИВП "Технобудпроект" и ПАО "Дорожно-строительное управление №39".

Ранее корпорация была одним из учредителей ООО "Строительная Компания "Адамант" из состава корпорации "Укрбуд", деятельность которой контролировал экс-нардеп Максим Микитась.

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Как сообщалось, ранее временно исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявлял, что работы по строительству Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) завершатся до конца года, но для использования ЦХОЯТ необходимо построить железнодорожные пути к хранилищу на участке леса, который находится в управлении Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Строительством железнодорожной ветки, которая должна соединить строительную площадку ЦХОЯТ и существующую линию Вильча-Янов, занималась компания "Укрэнергомонтаж", входящая в состав государственной корпорации "Укрбуд", подконтрольной на то время нардепу Максиму Микитасю. Полностью завершить работы обещали в апреле 2018 года, после чего новая ветка должна была использоваться для доставки в ЦХОЯТ отработанного ядерного топлива с действующих украинских атомных электростанций.

Напомним, в августе СБУ заявила, что разоблачила руководство корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях при строительстве объектов хранения радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

28 сентября детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-народному депутату Максиму Микитасю и первому заместителю гендиректора обособленного подразделения НАЭК "Энергоатом" Игорю Орлову.

По версии следствия, в 2017 году чиновник обеспечил победу строительной компании Микитася на тендере по сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива стоимостью почти 1 млрд грн. Впоследствии затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд грн. Однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию. За эту ​​"услугу" семья Орлова бесплатно получила от строительной компании Микитася квартиры в жилых комплексах общей стоимостью 4,4 млн грн.

Перед этим Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 117 млн грн ООО "СК "Укрбудмонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж", входящие в корпорацию "Укрбуд", за сговор на конкурсе подрядчиков, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и НАЭК "Энергоатом".

Владелицей "СК "Укрбудмонтаж" на время проведения тендера являлась супруга президента "Укрбуда" и экс-депутата Киевсовета от "УДАРА" Максима Микитася Наталья. Ранее директором был нынешний помощник нардепа Микитася – Андрей Якусевич. Сейчас фирма записана на Юрия Грегуля.