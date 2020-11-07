Большая часть потребителей газа Винницкой области платит за доставку газа вовремя

По состоянию на 1 ноября текущего года около 73% потребителей газа в Винницкой области своевременно платят доставку газа.

Как сообщает пресс-служба АО "Винницагаз", это позволило компании подготовить газовые сети региона к отопительному сезону.

"Вместе с тем, четвертая часть потребителей задерживают оплату счетов. В конце концов, задолженные суммы взыскиваются в судебном порядке", - отмечается в сообщении.

По данным "Винницагаза", за 10 месяцев текущего года полностью рассчитались за доставку газа 73% потребителей, а это 332 тыс. клиентов компании. Из них более 36 тыс. потребителей уже рассчитались до конца текущего года. Тем самым они сэкономили свое время и средства при оплате банковской комиссии.

"Компания благодарна потребителям, которые вовремя рассчитываются за доставку газа, ведь за счет тарифных средств осуществляется обслуживание и содержание сетей, их подготовка к зиме, функционирование аварийно-диспетчерской и других служб предприятия. Поддерживается в круглосуточном режиме работа всех технологических процессов, обеспечивающих надежность газораспределительной системы региона, бесперебойную и безаварийную доставку газа к каждому потребителю. Это особенно важно в отопительный сезон", - объясняет коммерческий директор АО "Винницагаз" Владимир Антошко.

Вместе с тем, общая сумма задолженности клиентов АО "Винницагаз" за услуги распределения газа достигла 29 млн грн. При наличии долга потребителю направляется предупреждение. При отсутствии реагирования взыскания долга осуществляется в судебном порядке. При этом, кроме суммы долга, должник платит судебные издержки.

АО "Винницагаз" призывает потребителей не допускать наращивания долгов, рассчитаться за доставку газа, чтобы спокойно наслаждаться теплом и уютом в сезон низких температур.