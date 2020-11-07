В Украине за сутки обнаружили более 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В Украине по состоянию на утро 7 ноября зафиксировано 10 746 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 685 человек, умер 187 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Об этом Степанов написал в Facebook.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 316, медработников - 519). Также за последние сутки госпитализировано – 1470 человек, летальных случаев – 187, выздоровело – 8 685 человек", - сообщил Степанов.

Общее количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 450 934 человека, 8 312 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 204 229.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской области (1008), Киеве (854), Житомирской (602), Хмельницькой (579) и Львовской (557) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине планируется ввести карантин выходного дня ориентировочно с 14 ноября, в субботу и воскресение будет работать только критическая инфраструктура.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет о критической ситуации, сложившейся в стране в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 и заявляет, что легкий сценарий прохождения второй волны заболеваемости уже невозможен.

Минздрав установил порог заболеваемости для ужесточения карантина. Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров усилить карантинные ограничения, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что к концу текущего месяца в Украине может быть достигнута отметка в 15 тыс. заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 в сутки, а к концу года эта цифра может возрасти до 20 тыс. в день.