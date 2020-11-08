"Укравтодор" отремонтирует дорогу к Шацким озерам

Подрядчик ООО "ПБС" начал ремонтные работы на 9 км автопути Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Владимир-Волынский – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин - М-06, которая ведет к Шацким озерам (Волынская обл.асть).

Как сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины, на участке проведения ремонтных работ (км 7 830 - км 16 + 830) движение транспорта осуществляется в реверсном режиме (поочередно на одной из полос движения), сообщает Интерфакс-Украина.

В целом "Укравтодор" планирует в 2020-2021 годы намерен отремонтировать 50 км автопути Т-03-02 в Шацком, Любомльском и Гороховском районах Волынской области.