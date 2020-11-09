Бердянский морской порт впервые за 5 лет принял танкер с дизтопливом. ФОТО

В Бердянском морском порту приняли первый танкер со светлыми нефтепродуктами за последние 5 лет.

Об этом сообщает пресс-служа Администрации морских портов Украины.

Судно Aqua Marine (IMO 9179488) прибыло в Бердянский порт из турецкого порта Эрегли с более чем 3 тыс. тонн дизельного топлива.

Разгрузкой танкера занимался новый портовый оператор - ООО "Еврогазгруп", который недавно начал свою хозяйственную деятельность в Бердянском морского порта на специализированном причале №6. Разгрузка судна произошло за 15,5 часов.

Последний танкер в Бердянском морском порту был разгружен в декабре 2015 года на нефтяном терминале государственной стивидорной компании ДП "БМТП", тогда как портовый оператор ООО "Агро-Класс" обрабатывал последний танкер еще в сентябре 2014 года.



