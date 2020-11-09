Цены на нефть начинают неделю умеренным ростом

Стоимость золота в понедельник утром умеренно растет после президентских выборов в США, в то время как инвесторы снова переключились на подсчёт числа случаев инфицирования новым коронавирусом в этой стране, свидетельствуют данные торгов.

Утром в понедельник цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,58%, или на 11,2 доллара, до 1963,1 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,36%, до 25,98 доллара за унцию, сообщает Прайм.

Инвесторы продолжают оценивать предварительные результаты президентских выборов в США. По прогнозам ряда телеканалов, можно говорить о победе претендента-демократа Джо Байдена. При этом предполагается, что контроль над американским конгрессом будет поделен между представителями Республиканской и Демократической партий. Аналитики отмечают, что это "идеальный" вариант для рынков, поскольку дает меньше возможностей для более резких изменений в политическом курсе США.

Кроме того, участники торгов также следят за ситуацией с коронавирусом в США. Так, общее число зараженных там приближается к 10 миллионам, а ранее в ноябре был зафиксирован очередной рекорд — более 126 тысяч новых случаев инфицирования за сутки.