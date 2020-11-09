"Ривнегаз" направил 20 миллионов на подготовку газовых сетей к зиме

В этом году АО "Ривнегаз" направил 20 млн гривен на обеспечение бесперебойной и безаварийной работы системы газоснабжения в осенне-зимний период.

Об этом сообщает пресс-служба "Ривнегаза".

"Содержание газораспределительных сетей и сооружений на них, модернизация, капитальные и текущие ремонты, финансируются исключительно из средств, поступающих от потребителей Ривненской области в виде платы за доставку газа", - сообщает компания.

В нынешнем году "Ривнегазом" особое внимание уделено модернизации изношенных сетей и оборудования газораспределительной системы. Проведена замена 6,82 км газовых сетей. Также сотрудники компании модернизировали 32 ШГРП и комплексно обследовали 10,2 тыс км подземных газопроводов области. По результатам обследований, обнаружили почти 50 значительных повреждений газопровода и устранили более 100 повреждений изоляции.

"С началом отопительного периода запущены котельные теплоснабжающих предприятий, включены котлы и другое газораспределительное оборудование в домах. Для обеспечения бесперебойной и стабильной работы, требуется время и средства. Поэтому своевременная оплата за доставку газа крайне важна для стабильной и надежной работы газовых сетей, особенно в период низких температур", - рассказывает технический директор АО "Ривнегаз" Александр Климчук.

Особого внимания требуют внутридомовые газовые сети. Для того, чтобы отопительный сезон прошел безопасно и бесперебойно, необходимо обследовать состояние внутридомовых газовых сетей.

"Если балансодержатели или владельцы не обеспечили обслуживание сетей, не заключили договор с АО "Ривнегаз" или другой специализированной организацией, имеющей разрешение от Гоструда на проведение таких работ, то нет никакой гарантии, что газовые сети внутри многоэтажек не требуют ремонта или замены и зимой такие потребители не останутся без газа. Сделать это не поздно и сейчас", - сообщает компания.