"Укрзализныця" возобновляет посадку на 11 железнодорожных станциях

АО "Укрзализныця" с понедельника возобновляет посадку на 11 железнодорожных станциях: "Береговое", "Волосянка-Закарпатская", "Великий Березный", "Кострино", "Перечин", "Ставное", "Ужгород", "Пологи", "Сарата", "Кулевча", "Шепетовка".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Открыта продажа билетов на следующие поезда: №3/4 Запорожье – Ужгород, №10/9 Мариуполь – Киев, №17/18 Харьков – Ужгород, №29/30 Киев – Ужгород, №43/44 Ивано-Франковск – Киев, №45/46 Ужгород – Лисичанск, №81/82 Киев – Ужгород, №84/83 Мариуполь – Киев, №88/87 Ковель – Новоалексеевка, №91/92 Львов – Киев, №98/97 Ковель – Киев, №107/108 Одесса – Ужгород, №116/115 Киев – Бердянск, №145/146 Киев – Измаил, №217/218 Киев – Рахов, №601/602 Львов – Солотвино-1 (Тячев).

Компания также отмечает, что с понедельника 00:01 будет закрыта продажа проездных документов со станции "Белая Криница" на проезд №102/101 Киев – Херсон.

"До урегулирования ситуации поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится в установленном порядке", - сообщает компания.