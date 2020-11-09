"Антиколомойский" закон не помог "Приватбанку" в Верховном Суде

27 октября Верховный Суд отказался удовлетворить кассационные жалобы Приватбанка и Кабмина и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозсуда, которым на требование ООО "Реватис" было отменено постановление о закрытии (по ходатайству Приватбанке на основании "антиколомойского" закона) производства по данному делу.

Об этом сообщает Finbalance.

В рамках этого дела "Реватис" подало иск к Приватбанку и Минфину о признании недействительной принудительной конвертации вкладов фирмы в акции банка в ходе национализации банка в декабре-2016.

7 октября Верховный Суд также отказался удовлетворить кассационные жалобы Приватбанка и Кабмина и оставил без изменений постановление, которым на требование ООО "КС Групп" было отменено постановление о закрытии (по ходатайству Приватбанке на основании "антиколомойского" закона) производство по данному делу (в ее рамках ООО "КС Групп" тоже оспаривает процедуру bail-in, проведенную во время национализации Приватбанка).

Ранее Хозсуд Киева отказался удовлетворить ходатайство Приватбанка о закрытии на основании "антиколомойского" закона производство по делу, в рамках которой ООО "Управляющий администратор пенсионных фондов "Паритет" оспаривает принудительную конвертацию своих вкладов в Приватбанке в акции этого банка (операция bail-in), которая была проведена в декабре 2016 года в ходе национализации Приватбанка.

Хозсуд Киев на основании "антиколомойского" закона закрыл производство по иску бывшего миноритарного акционера и первого заместителя главы правления Приватбанка Олега Гороховского к Приватбанку, Министерству финансов, Фонду гарантирования вкладов о признании недействительными договоров о приобретении акций банка, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации финучреждения.

Гороховский подавал ходатайство о приостановлении производства по данному делу до рассмотрения Конституционным Судом дел о конституционности "антиколомойского" закона и относительно конституционности закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц", однако Хозсуд Киева отказался удовлетворить соответствующее ходатайство.

Гороховский обратился с апелляционной жалобой в Северный апелляционный хозсуд на определение суда первой инстанции от 14.07.2020.

23.10.2020 Печерский райсуд Киева принял к рассмотрению дело №826/20221/16-ц по иску семьи Суркисов к Приватбанку о взыскании вкладов на 1 млрд грн, которые попали под принудительную конвертацию в акции банка (bail-in) во время его национализации в декабре 2016 года.

Согласно судебным материалам, это дело будет рассматриваться по правилам общего производства. Судебное заседание назначено на 4 декабря.

В середине июня Большая Палата Верховного Суда частично удовлетворила кассационные жалобы НБУ, Кабмина и Приватбанка, отменив решения судов низших инстанций, которые были вынесены в пользу семьи Суркисов относительно связанности их с экс-акционерами Приватбанка и по договорам принудительного обмена их средств в банке в размере свыше 1 млрд грн на акции банка (операция bail-in), позже выкуплены государством за 1 грн.

Суд кассационной инстанции закрыл производство по этому административному делу, но оставил за истцами право обратиться с новым иском в суд гражданской юрисдикции.

Вместе с тем, как сообщалось, Большая Палата Верховного суда в постановлении от 15.06.2020 не применяла нормы банковского закона ("антиколомойский" закон) по этому делу.

Своим иском Суркисы пытаются отменить постановление НБУ в части, где регулятор признал их связанными с экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским, поскольку Игорь Суркис совместно с Коломойским владеет медиахолдингом "1+1".

В декабре 2016 года во время национализации Приватбанка под bail-in (принудительная конвертация вкладов в акции банка) попали средства вкладчиков и инвесторов (в т.ч. держателей евробондов) в целом на 29,4 млрд грн. На эту сумму был увеличен уставный капитал Приватбанка. После завершения этой операции Минфин выкупил Приватбанк у Фонда гарантирования вкладов за 1 грн и в конечном итоге "залил" в "уставник" 155 млрд грн (дополнительный выпуск акций на эту сумму был оплачен гособлигациями).