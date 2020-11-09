Украина возобновит работу пунктов пропуска на Донбассе с 10 ноября

Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях 10 ноября возобновят пропуск граждан и транспортных средств.

Об этом в Facebook сообщает штаб ООС.

"Пропуск граждан и транспортных средств через контрольные пункты въезда-выезда "Гнутово", "Новотроицкое", "Марьинка", "Майорское", "Станица Луганская", "Счастье" и "Золотой" начиная с 10 ноября будет проводиться ежедневно с 8:00 до 16:00", - говорится в сообщении.

При въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенного разметки.

"Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома" или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины №641 от 22.07.2020", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее Государственная пограничная служба Украины называла причиной приостановки работы КПВВ на Донбассе стремительное распространение коронавирусной инфекции COVID-19 на временно оккупированной территории.

Однако в конце октября по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Офисе президента заявили о решении открыть контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) "Золотое" и "Счастье" с 10 ноября.