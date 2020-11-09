Мобильный оператор lifecell получил квартальную прибыль впервые с 2005 года

Мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) в третьем квартале 2020 года получил 36,8 млн грн чистой прибыли, по сравнению с чистым убытком за аналогичный период прошлого года в размере 338,3 млн грн.

Об этом сообщил главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджы, передает пресс-служба оператора.

"В этом квартала мы впервые вышли на чистую прибыль с начала работы компании на украинском рынке в 2005 году. Наша абонентская база продолжает расти, проникновение смартфонов достигло 81%. Несмотря на сложные условия, такие как пандемия, неконкурентная среда на телеком-рынке и обязательства перед государством по оперативному разворачиванию четвертого поколения связи, компании удалось достичь значительных результатов", – отметил топ-менеджер.

Как сообщает пресс-служба оператора, в третьем квартале 2020 года lifecell увеличил операционный доход на 14,2% – до 1,75 млрд грн (по сравнению с 1,53 млрд млн грн в июле-сентябре 2019 года).

Показатель EBITDA вырос на 12,3% – до 909,8 млн грн, маржа EBITDA составила 52,1% (за аналогичный период 2019 года этот показатель составил 53%).

Активная трехмесячная абонентская база lifecell в третьем квартале увеличилась на 13% – до 7,8 млн абонентов и на 2,6% по сравнению с предыдущим кварталом (7,6 млн).

При этом активная трехмесячная база пользователей скоростного мобильного интернета на базе 4.5G к концу третьего квартала 2020 года выросла на 51% по сравнению с прошлым годом и составляла 60% от всех пользователей дата-услуг. Соответственно среднее использование дата-трафика выросло на 59% год к году.

Активный трехмесячный ARPU компании в третьем квартале 2020 года вырос на 2,1% и составил 76,3 грн по сравнению с прошлогодним показателем 74,7 грн. В то же время показатель 12-месячного активного MoU вырос на 20,5% – до 180,8 минут (150,1 минуты в третьем квартале 2019 года).

Капитальные вложения lifecell в третьем квартале 2020 года увеличились на 57,1% – до 860,6 млн грн по сравнению с 547,7 млн грн в третьем квартале 2019 года.

Как сообщалось, мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) по итогам 2019 года получил 1,11 млрд грн чистого убытка, что но 14,4% меньше, чем в 2018 году (1,3 млрд грн).

Активная абонентская база lifecell по итогам 2019 года составила 7,4 млн клиентов, общее количество абонентов в сети оператора сократилось на 10,1%, до 8,9 млн абонентов.