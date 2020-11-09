Украина предложила Казахстану перейти на цифровые разрешения на перевозки, – Криклий

Украина предлагает Казахстану перейти на систему обмена цифровыми разрешениями на грузовые автоперевозки.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в ходе встречи с заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром, передает пресс-служба министерства.

Криклий отметил, что основным общим заданием для Украины и Казахстана является создание комфортных конкурентных маршрутов и условий для перевозки грузов с целью стимулирования их объемов. Поэтому он предложил казахстанской стороне перейти на систему обмена цифровыми разрешениями на грузовые автоперевозки, что будет способствовать значительному усилению этого сотрудничества.

Министр напомнил, что подобные пилотные проекты Украины также планирует внедрять и Польшей.

В то же врем Криклий подчеркнул необходимость повышения конкурентоспособности коридора ТРАСЕКА путем внедрения единого транзитного разрешения между странами-участницами проекта.

Министр также сообщил о заинтересованности Украины в привлечении дополнительного грузопотока в направлении Китай - Казахстан - Азербайджан - Грузия - Украина - страны Европы с использованием морских портов Черного и Каспийского морей.