Потребление газа в Днепре сократилось с начала года на 9%

За 10 месяцев 2020 года АО "Днепрогаз" распределило 474,8 млн кубометровгаза, что на 9,3% (48,6 млн куб. м) меньше объемов потребления за аналогичный период 2019 года.

Как сообщает пресс-служба газораспределяющей компании, снижение объемов потребления на 17,8% или на 41,9 млн куб. м зафиксировано среди промышленных предприятий.

Объемы потребления энергоресурса предприятиями ТКЭ также снизились на 13,6 млн куб. м (9,8%), что обусловлено аномально теплыми температурами в первом квартале 2020 года.

В то же время увеличили газопотребление бытовые клиенты, использовав на 8,3 млн куб. м (5,9%) больше газа.

В компании отмечают, что в 2019 году убытки компании за предоставление услуг по распределению голубого топлива достигли 272,5 млн грн. До конца 2020 года сумма убытков компании может достичь 80 млн грн.

"В конце октября на рассмотрение в НКРЭКУ нами был предоставлен проект структуры тарифа на услуги по распределению природного газа на 2021 год. По подсчетам специалистов экономически обоснованный тариф для АО "Днепрогаз" на услуги распределения должен составлять 2,59 грн за 1 кубометр в месяц (без НДС). Утверждение такого тарифа позволит стабилизировать финансовое состояние компании и решить ряд долговых проблем предыдущих лет", – рассказала финансовый директор компании Лилия Кузнецова.

Читайте также: Задолженность жителей Днепра за доставку газа превысила 14 миллионов

В то же время в сообщении подчеркивается, что, несмотря на имеющиеся проблемы и трудное финансовое положение, персонал компании выполняет все первоочередные регламентные работы, направленные на обеспечение бесперебойной и безаварийной доставки газа для клиентов.

"Специалисты АО "Днепрогаз" продолжают своевременно и качественно выполнять работы на распределительных газопроводах, что минимизирует риски аварийных ситуаций, обеспечит бесперебойное распределение газа для промышленных предприятий, котельных, жилых домов и позволит провести отопительный сезон 2020-2021 годов без сбоев", – сказано в сообщении.



Напомним, АО "Днепрогаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории г. Днепра и Днепровского района.

В 2019 году АО "Днепрогаз" доставило для 400 тысяч своих клиентов около 800 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет около 5,5 тыс. км.