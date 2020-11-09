Экспорт мяса птицы из Украины вырос на 8%, – Таможенная служба

Украина в январе-октябре 2020 года нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 359,54 тыс. тонн.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным таможни, в то же время в денежном выражении экспорт этой продукции снизился на 2,3% – до $468,53 млн.

Импорт мяса птицы и субпродуктов за 10 месяцев этого года сократился на 16,3% – до 90,92 тыс. тонн, в денежном эквиваленте – на 12,3%, до $37,96 млн.

Экспорт свинины, по данным Гостаможслужбы, увеличился на 29,1% – до 2,31 тыс. тонн. Этой продукции было поставлено на $5,09 млн, что на 28,7% больше показателя за январь-октябрь 2019 года.

Импорт свинины в Украину за 10 месяцев 2020 года увеличился на 16,5% – до 23,82 тыс. тонн, в денежном выражении – на 21,2%, до $47,26 млн.

Кроме того, за указанный период Украина снизила экспорт яиц на 18,2% – до 96,13 тыс. тонн, в денежном выражении – на 8,4%, до $85,93 млн.

Импорт яиц в январе-октябре 2020 года упал в 1,8 раза – до 2,49 тыс. тонн, в денежном выражении – в два раза, до $8,84 млн.

Как сообщалось, Украина в 2019 году нарастила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 26% – до 414,5 тыс. тонн по сравнению с 2018 годом, импорт – на 0,6%, до 131,2 тыс. тонн. Экспорт свинины возрос на 28,6% – до 2,3 тыс. тонн, тогда как импорт сократился на 18,8% – до 23,2 тыс. тонн.