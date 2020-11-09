Зеленский поддержал введение карантина выходного дня

Президент Владимир Зеленский считает, что введение так называемого "карантина выходного дня" позволит замедлить рост заболеваемости коронавирусной болезнью СOVID-19 и получить дополнительное время для увеличения количества коек для больных.

Об этом президент заявил в ходе совещания с представителями Кабмина и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции, передает пресс-службу главы государства.

По словам президента, за несколько недель нужно дополнительно обеспечить еще около ста тысяч коек.

"Временный режим карантина на выходные, примерно на несколько недель, может помочь нам избежать жесткого локдауна. Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек. Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не самым худшим", – сказал Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что за прошедшую неделю еще 10 больниц начали принимать больных COVID-19. Кроме того, он отметил, что количество коек для таких больных увеличили на 4 400.

Также главе государства доложили о том, что больницы Национальной академии наук Украины и "Укрзализныци" принимают ургентных больных, не имеющих COVID-19, чтобы освободить места для пациентов с коронавирусной инфекцией в перепрофилированных для этого медучреждениях. Однако сейчас еще дорабатывают маршруты, чтобы больных в ургентном состоянии могли привезти в эти учреждения.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине введут карантин выходного дня, в субботу и воскресение будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки.

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