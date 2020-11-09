В США впервые провели испытания Hyperloop с участием пассажиров. ВИДЕО

Компания Virgin Hyperloop успешно провела первые испытания сверхскоростного вакуумного поезда с участием пассажиров.

Как сообщила компания, испытания с людьми на борту прошли 8 ноября на 500-метровом испытательном полигоне DevLoop в Лас-Вегасе, где компания уже провела более 400 тестов, передает РБК.

Специально для испытаний по индивидуальному заказу была построена двухместная капсула XP-2. Серийные капсулы будут вмещать до 28 пассажиров.

Первыми пассажирами в истории Hyperloop стали сооснователь и технический директор компании Джош Гигель и директор по качеству обслуживания пассажиров Сара Лучиан. Во время проезда по туннелю капсула развила скорость 107 миль в час (172 км/ч). Предыдущие тесты без пассажиров показали, что капсула Virgin Hyperloop сейчас может развить скорость 240 миль в час (386 км/ч), а конечная целевая скорость – 760 миль в час (около 1223 км/ч).

"Когда мы начинали в гараже более шести лет назад, цель была проста – изменить способ передвижения людей. Сегодня мы совершили один гигантский скачок на пути к этой высокой мечте не только для меня, но и для всех нас", – прокомментировал испытания Гигель.

Идею Hyperloop в 2012 году выдвинул Илон Маск. Сам он не стал ее реализовывать, а выложил в открытый доступ расчеты для создания транспортной системы, состоящей из стальных труб, внутри которых со скоростью 1200 км/ч мог бы перемещаться поезд в виде герметичной капсулы на аэродинамической подушке – таким образом он смог бы преодолевать расстояние из Сан-Франциско в Лос-Анджелес (около 600 км) за 30 минут.

Реализовать проект решил в 2014 году стартап Hyperloop One. Крупным инвестором в Hyperloop является DP World Султана Ахмеда бен Сулайема. В 2017 году к проекту присоединилась Virgin миллиардера Ричарда Брэнсона.

В 2018 году на то время министр инфраструктуры Омелян заявлял, что строительство тестовой площадки для внедрения в Украине сверхскоростного сообщения типа Hyperloop планируется в Днепре. Однако после прихода к власти Владимира Зеленского от этой идеи отказались.