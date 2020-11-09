Украина с начала года увеличила импорт сыров в 2,2 раза

Украина в январе-октябре 2020 года увеличила импорт сыров в 2,2 раза – до 38,04 тыс. тонн, в денежном выражении – в 2,1 раза, до $168,62 млн.

Об этом говорится в данных Государственной таможенной службы.

В то же время Украина экспортировала 4,8 тыс. тонн сыров, что на 19,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В денежном выражении экспорт сократился на 15,9% и составил $18,47 млн, сообщает Интерфакс-Украина.

Экспорт украинского сливочного масла упал в 1,7 раза – до 9,36 тыс. тонн, в денежном выражении - также в 1,7 раза, до $40,82 млн. Импорт этой продукции составил 9,33 тыс. тонн ($36,94 млн) против 1,99 тыс. тонн ($10,12 млн) за январь-октябрь 2019 года.

По информации ведомства, экспорт молока и сливок (сгущенных) за 10 месяцев 2020 года снизился на 27,1% – до 23,87 тыс. тонн. Украина поставила сгущенных молока и сливок на общую сумму $48,18 млн, что на 30,8% ниже показателя за январь-октябрь прошлого года. Импорт этой группы товаров возрос в 2,9 раза – до 5,33 тыс. тонн, в денежном выражении – в три раза, до $12,06 млн.

Как сообщалось, Украина в 2019 году сократила экспорт сыров на 13,8% по сравнению с 2018 годом – до 7,2 тыс. тонн, при росте импорта в 1,7 раза – до 23,7 тыс. тонн. Экспорт сливочного масла за минувший год сократился в 1,7 раза - до 18,3 тыс. тонн, импорт вырос – в 3,1 раза, до 3,4 тыс. тонн. Экспорт молока и сливок (сгущенных) увеличился в 2019 году на 0,9% - до 35,81 тыс. тонн, импорт – на 8,8%, до 2,56 тыс. тонн.