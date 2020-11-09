Аэропорт "Борисполь" отчитался о падении пассажиропотока на 65%

Международный аэропорт "Борисполь" за 10 месяцев 2020 года обслужил 4,53 млн пассажиров, что на 65% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба госпредприятия, в том числе количество трансферных пассажиров за указанный период упало на 84,9% – до 435,54 тыс.

Количество обслуженных в аэропорту рейсов за то же время сократилось на 57,9% – до 39,82 тыс.

В том числе в октябре аэропорт обслужил 472,54 тыс. пассажиров, что на 67,3% меньше показателей октября 2019 года, из них только 17,46 тыс. – трансферных (минус 84,9%).

За октябрь "Борисполь" обслужил 4374 рейсов (минус 56,9%).

🤓 Сьогодні ми вирішили додати трішки статистики в новинну стрічку. Показники підтверджують той факт, що кількість... Опубліковано Міжнародний аеропорт "Бориспіль" Понеділок, 9 листопада 2020 р.

Как сообщалось, ранее гендиректор госпредприятия МА "Борисполь" Павел Рябикин отмечал, что результаты работы аэропорта в январе - сентябре 2020 года позволяют спрогнозировать, что по итогам года пассажиропоток в международном аэропорту "Борисполь" сократится до уровня 2009 года.

Так, по итогам сентября "Борисполь" обслужил 554,49 тыс. пассажиров, что на 66% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В целом за январь-сентябрь 2020 года пассажиропоток в аэропорту сократился до 4,06 млн пассажиров, что на 65% меньше аналогичного периода 2019 года.