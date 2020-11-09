Суды впервые за пять лет обошли коррупцию в рейтинге преград для инвесторов, – ЕБА

Недоверие к судебной системе впервые за последние пять лет возглавило антирейтинг преград для иностранных инвестиций, тогда как "лидер" предыдущих лет – коррупция – заняла второе место.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса иностранных инвесторов, который в октябре провели Европейская бизнес ассоциация (ЕБА), Dragon Capital и Центр экономической стратегии (ЦЭС), передает пресс-служба ЕБА.

"Впервые за пять лет опроса недоверие к судебной системе возглавило антирейтинг препятствий для иностранных инвестиций. Широко распространенная коррупция – лидер предыдущих лет – заняла второе место. Эти два препятствия являются важнейшими как для стратегических, так и портфельных инвесторов", – сказано в сообщении.

По итогам опроса, среди крупнейших преград инвесторы назвали монополизацию рынков и захват власти олигархами, хотя стратегические инвесторы также указали на сложное и нестабильное законодательство.

"Эффективная борьба с коррупцией будет иметь самое благоприятное влияние на инвестиционный климат. Такое мнение разделяют и стратегические и портфельные инвесторы. Другими важными факторами станут перезапуск судебной системы и назначение на ключевые позиции реформаторов с высокой репутацией", – отмечается в сообщении.

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В то же время самой большой угрозой для инвестиционного климата инвесторы назвали возможный дефолт по государственным заимствованиям. Вторую и третью позицию заняли отход от демократических ценностей и изменение геополитического курса.

Стратегические инвесторы также видят угрозу в слишком мягкой бюджетной и монетарной политике, что несет ризы для макроэкономической стабильности. Портфельные инвесторы считают невозможность достичь договоренности с МВФ самой существенной угрозой после дефолта.

По данным опроса, потенциальный повторный локдаун будет иметь умеренное негативное влияние на инвестиционную активность. 47% стратегических инвесторов, которые уже работают в Украине, отметили, что не изменят свои инвестиционные планы, при этом 27% снизят или остановят инвестиции.

В целом 48% опрошенных иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается, 42% – не видят существенных изменений и только 9% видят улучшения, указала ЕБА.