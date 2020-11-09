Цены на нефть подскочили на 10% на новостях о появлении вакцины от коронавируса

Цены на нефть растут более чем на 10% в ходе торгов в понедельник, 9 ноября, ускорив рост на новостях о появлении вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures днем в понедельник составляет $43,45 за баррель, что на $4 (10,14%) выше цены закрытия предыдущей сессии, передает Интерфакс-Украина.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,19 за баррель, что на $4,05 (10,9%) выше уровня предыдущей сессии.

Поддержку котировкам в понедельник оказали результаты президентских выборов в США, указывающие на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Кроме того, оптимизма добавили сообщения о том, что потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской Pfizer и германской BioNTech, во время испытаний показала более чем 90% эффективность.

"Потенциальный кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения COVID-19 более чем на 90%", – говорится в заявлении на сайте Pfizer по итогам первого анализа третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 43,54 тыс. человек.

Компании также объявили о завершении предварительных переговоров с Европейской комиссией о поставках 200 млн доз экспериментальной вакцины-кандидата BNT162 против вируса SARS-CoV-2 в страны Европейского Союза (ЕС) с возможностью увеличения поставки на дополнительные 100 млн доз.

В случае клинической эффективности вакцины и получения соответствующих разрешений регуляторного органа поставки могут начаться уже в конце 2020 года.

Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США. Тем временем, действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, его юристы подали судебные иски в ряде штатов, где, как они утверждают, были допущены нарушения.