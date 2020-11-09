Украина сократила экспорт ферросплавов с начала года на 29%, – Таможенная служба

Украина в январе-октябре текущего года сократила экспорт ферросплавов в денежном выражении на 28,7% – до $568,3 млн.

Об этом свидетельствует статистика Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

В натуральном выражении на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт этой продукции сократился до 535,56 тыс. тонн.

Основной экспорт ферросплавов осуществлялся в Нидерланды (23,43% поставок в денежном выражении), Турцию (13,77%) и Китай (13,56%).

В то же время Украина за 10 месяцев импортировала 28,86 тыс. тонн данной продукции, что на 18,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении импорт снизился на 27,6% – до $81,41 млн.

Ввоз осуществлялся в основном из Казахстана (24,50%), Бразилии (21,24%) и РФ (13,21%).

Напомним, Украина в 2019 году сократила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 7,8% по сравнению с 2018 годом – до 833,61 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт ферросплавов снизился на 6,9% – до $910,17 млн.

Основной экспорт осуществлялся в Италию (17,44% поставок в денежном выражении), Турцию (16,13%) и Нидерланды (9,61%).

Запорожский и Стахановский заводы ферросплавов, а также Покровский (бывший Орджоникидзевский) и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты контролируют бывшие акционеры "Приватбанка" Игорь Колмойский и Геннадий Боголюбов.

Никопольский завод ферросплавов контролирует группа EastOne Виктора Пинчука, а также группа "Приват".