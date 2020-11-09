Инфляция ускорилась в октябре до 1%, – Госстат

Рост потребительских цен в Украине в октябре 2020 года ускорился до 1% с 0,5% в сентябре после снижения на 0,2% в августе и на 0,6% – в июле.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

В годовом измерении инфляция по итогам октября 2020 года ускорилась до 2,6% по сравнению с 2,3% по итогам сентября, 2,5% – августа и 2,4% – по итогам июля.

По итогам января-октября 2020 года рост цен составил 2,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Госстата, базовая инфляция в октябре составила 0,8%, а в годовом измерении ускорилась до 3,2% с 3,1% по итогам сентября.

В статистическом ведомстве уточнили, что на потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 22,9% и 22,7%) подорожали сахар и яйца. На 7,3-0,8% выросли цены на подсолнечное масло, сало, хлеб, молоко и молочные продукты, макаронные изделия, мясо и мясопродукты. В то же время на 6,2% подешевели фрукты, на 1,5-0,3% – рис, овощи, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,8%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 4,4% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 18,2%, а также тарифов на отопление на 3,5%.

Цены на транспорт выросли на 0,2% в первую очередь за счет подорожания автомобилей на 1,4%, топлива и масел – на 0,8%. Вместе с тем на 5% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в сентябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,5% после снижения в августе на 0,2% и в июле – на 0,6%, с начала года рост цен составил 1,7%.

Рост потребительских цен в Украине в 2019 году замедлился до 4,1% с 9,8% в 2018 году, тогда как установленный Нацбанком целевой уровень инфляции составляет 5% ±1 п.п.

Госслужба статистики с 2020 года рассчитывает инфляцию только по областным центрам и некоторым городам, в то время как раньше методология расчета предусматривала использование данных из 3-5 населенных пунктов в каждой области. Также пересмотрен вес различных расходов в корзине при расчете инфляции.