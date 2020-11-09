Зеленский и Ермак получили позитивные тесты на коронавирус (обновлено)

Президент Владимир Зеленский получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в Facebook.

"Глава государства чувствует себя хорошо и будет продолжать выполнять свои обязанности в дистанционном режиме на самоизоляции. У него всегда будут нужны инструменты и оборудование для связи", – сказано в сообщении.

Сам Зеленский на своей странице в Facebook также написал, что чувствует себя хорошо.

"Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил "+" результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать", – отметил президент.

В Офисе президента напомнили, что его руководитель Андрей Ермак, заместители и работники Офиса сдают ПЦР-тесты на постоянной основе.

Позднее глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.

"Чувствую себя нормально. На этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров нормандского формата. Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем. Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп", – написал Ермак на своей странице в Facebook.