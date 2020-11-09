Суд разрешил возобновить строительство скандального отеля на Андреевском спуске

Суд признал противоправным и отменил приказ Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Киева от 12 июня 2018 года, которым было аннулировано разрешение на строительство гостиничного комплекса с заведениями общественного питания и паркингом для легкового автотранспорта по ул. Андреевский спуск, 14-16 в Подольском районе.

Об этом свидетельствует постановление Шестого апелляционного административного суда от 20 октября, пишут Наші гроші.

Суд установил, что 14 октября 2010 года Инспекция ГАСК в г. Киеве выдала ООО "Маркон" разрешение на строительство гостиничного комплекса на Андреевском спуске, 14-16.

В январе 2018 года Департамент по вопросам ГАСК города Киева провел внеплановую проверку объекта, по результатам которой выявил нарушения градостроительного законодательства. В частности, установлено, что проект работ разработан с отклонением от проекта организации строительства (используется другой башенный кран). Кроме того, в материалах научно-технического сопровождения отсутствовала информация об окружающих зданиях и сооружениях, подлежащих обязательному мониторингу.

По итогам проверки ГАСК выдал застройщику предписание об устранении нарушений и остановила строительные работы.

В мае 2018 года инспекторы пришли на объект с новой проверкой. Было установлено, что требования предыдущего предписания не выполнены. Застройщику было выдано новое предписание. В результате в начале июня Департамент по вопросам ГАСК в г. Киеве аннулировал ООО "Маркон" разрешение на выполнение строительных работ.

Не согласившись с этим, ООО "Маркон" в октябре 2018 года обратилось в суд с требованием признать противоправными проверки ГАСК, отменить предписания и приказ об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ.

В июне этого года Окружной админсуд в удовлетворении иска фирме отказал. ОАСК пришел к выводу, что ООО "Маркон" не выполнило требования предписаний ГАСК, и соответственно инспекторы действовали правомерно.

Однако, апелляционный суд решение ОАСК отменил, признал противоправными и отменил предписания ГАСК от 29 мая 2018 года и приказ от 12 июня 2018 года об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ.

Апелляционный суд пришел к выводу, что правовые основания для назначения и проведения проверки ГАСК были. Однако, по мнению суда, инспекторы нарушили сроки проведения такой проверки. Так, приказ о проведении проверки был издан в апреле, а направление на ее осуществление – 25 мая 2018 года, то есть через 17 дней после окончания основного срока.

Поскольку ГАСК нарушило сроки проверки, то установленные и зафиксированные по ее результатам факты нарушений не могут быть признаны судом. Поскольку оспариваемые предписания и приказ вынесены по результатам проверки, противоправность которой установлена ​​судом, то эти предписания и приказ не могут быть признаны правомерными.

Напомним, ООО "Маркон" с 2006 года является арендатором участка площадью 0,19 га на Андреевском спуске, 14-16.

В 2007 году предприятие получило исходные данные на проектирование гостиничного комплекса на указанном участке. А в 2010 году – разрешение на выполнение строительных работ. В 2016 году генподрядчиком застройки стало ООО "Кадорр-Украина" Кивана Аднана и Ольги Павловой.

Как сообщали СМИ, застройщик планировал строительство отеля Mercure Andreyevskiy на 9 этажей высотой около 30 метров, хотя максимально допустимая высотность сооружений на этом участке – 12 метров. Эта застройка привела к акциям протеста.

В 2018 году Киевсовет принял решение о расторжении договора аренды с ООО "Маркон", однако предприятие через суд отменило его.

В июле 2019 года ООО "Маркон" зарегистрировало за собой на праве частной собственности объект незавершенного строительства "Гостиничный комплекс с заведениями общественного питания и паркингом для легкового автотранспорта" на Андреевском спуске, 14-16. В прошлом году застройщик представил общественности два новых варианта отеля.

Владельцем ООО "Маркон" является виргинская компания "Кентрон Девелопмент Инк." (Kentron Development Inc.), руководителем – Валерий Павлюк.