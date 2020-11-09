Суд разрешил возобновить строительство скандального отеля на Андреевском спуске
Об этом свидетельствует постановление Шестого апелляционного административного суда от 20 октября, пишут Наші гроші.
Суд установил, что 14 октября 2010 года Инспекция ГАСК в г. Киеве выдала ООО "Маркон" разрешение на строительство гостиничного комплекса на Андреевском спуске, 14-16.
В январе 2018 года Департамент по вопросам ГАСК города Киева провел внеплановую проверку объекта, по результатам которой выявил нарушения градостроительного законодательства. В частности, установлено, что проект работ разработан с отклонением от проекта организации строительства (используется другой башенный кран). Кроме того, в материалах научно-технического сопровождения отсутствовала информация об окружающих зданиях и сооружениях, подлежащих обязательному мониторингу.
По итогам проверки ГАСК выдал застройщику предписание об устранении нарушений и остановила строительные работы.
В мае 2018 года инспекторы пришли на объект с новой проверкой. Было установлено, что требования предыдущего предписания не выполнены. Застройщику было выдано новое предписание. В результате в начале июня Департамент по вопросам ГАСК в г. Киеве аннулировал ООО "Маркон" разрешение на выполнение строительных работ.
Не согласившись с этим, ООО "Маркон" в октябре 2018 года обратилось в суд с требованием признать противоправными проверки ГАСК, отменить предписания и приказ об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ.
В июне этого года Окружной админсуд в удовлетворении иска фирме отказал. ОАСК пришел к выводу, что ООО "Маркон" не выполнило требования предписаний ГАСК, и соответственно инспекторы действовали правомерно.
Однако, апелляционный суд решение ОАСК отменил, признал противоправными и отменил предписания ГАСК от 29 мая 2018 года и приказ от 12 июня 2018 года об аннулировании разрешения на выполнение строительных работ.
Апелляционный суд пришел к выводу, что правовые основания для назначения и проведения проверки ГАСК были. Однако, по мнению суда, инспекторы нарушили сроки проведения такой проверки. Так, приказ о проведении проверки был издан в апреле, а направление на ее осуществление – 25 мая 2018 года, то есть через 17 дней после окончания основного срока.
Поскольку ГАСК нарушило сроки проверки, то установленные и зафиксированные по ее результатам факты нарушений не могут быть признаны судом. Поскольку оспариваемые предписания и приказ вынесены по результатам проверки, противоправность которой установлена судом, то эти предписания и приказ не могут быть признаны правомерными.
Напомним, ООО "Маркон" с 2006 года является арендатором участка площадью 0,19 га на Андреевском спуске, 14-16.
В 2007 году предприятие получило исходные данные на проектирование гостиничного комплекса на указанном участке. А в 2010 году – разрешение на выполнение строительных работ. В 2016 году генподрядчиком застройки стало ООО "Кадорр-Украина" Кивана Аднана и Ольги Павловой.
Как сообщали СМИ, застройщик планировал строительство отеля Mercure Andreyevskiy на 9 этажей высотой около 30 метров, хотя максимально допустимая высотность сооружений на этом участке – 12 метров. Эта застройка привела к акциям протеста.
В 2018 году Киевсовет принял решение о расторжении договора аренды с ООО "Маркон", однако предприятие через суд отменило его.
В июле 2019 года ООО "Маркон" зарегистрировало за собой на праве частной собственности объект незавершенного строительства "Гостиничный комплекс с заведениями общественного питания и паркингом для легкового автотранспорта" на Андреевском спуске, 14-16. В прошлом году застройщик представил общественности два новых варианта отеля.
Владельцем ООО "Маркон" является виргинская компания "Кентрон Девелопмент Инк." (Kentron Development Inc.), руководителем – Валерий Павлюк.