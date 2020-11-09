С начала года начислено 111 миллионов штрафов за перегрузки, – Криклий

В течение января-октября 2020 года инспекторами "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией было проверено более 590 тыс. транспортных средств, составлено почти 12 тыс. актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено почти 111 млн грн платы за перегрузки.

Такими данными поделился министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Усиленный ГВК на украинских дорогах продолжается! По итогам 10 месяцев этого года сотрудники "Укртрансбезопасности" в сотрудничестве с Нацполицией насчитали почти 111 млн грн платы за перегрузки. Из них более 11 млн грн - только в октябре. В течение последнего месяца специалисты проверили около 90 тыс. транспортных средств, почти в 3,5 раза больше по сравнению с октябрем прошлого года", - отметил Криклий, сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, всего в октябре было составлено 1360 актов нарушений габаритно-весовых параметров.

Вместе с тем, в течение последней недели (с 2 по 9 ноября) было проверено более 16 тыс. транспортных средств, составлено 276 актов нарушений габаритно-весовых норм и начислено 2,660 млн грн грн платы за перегрузки. В разрезе регионов наибольшее платы за проезд начислено в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.