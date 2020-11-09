Кабмин потратит полмиллиона на закупку подарочных часов от Шмыгаля

Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета министров объявил тендер на закупку 320 наручных часов с гравировкой "От премьер-министра Украины" на сумму 495 тыс. грн.

Согласно информации на портале "ProZorro", конечный срок подачи заявок и начало аукциона – 25 ноября, передает Интерфакс-Украина.

Согласно тендерной документации, правительство планирует закупить 210 кварцевых наручных часов на кожаных ремешках с размещением на циферблате изображения малого государственного герба Украины и надписи "От премьер-министра Украины" и гравировкой герба и надписью "От премьер-министра Украины (имя, фамилия)" на задней крышке.

Часы должны быть в темно-синем подарочном футляре.

Кабмин также намерен закупить еще 110 схожих с предыдущими наручных часов в темно-красных подарочных футлярах. Таким образом, предполагается, что каждые часы должны обойтись правительству в сумму около 1 550 грн.