Глава Нацбанка призвал МВФ направить миссию в Украину

Власти Украины готовы к началу работы миссии Международного валютного фонда (МВФ) в ближайшее время и не рассматривают возможность отказа от сотрудничества с Фондом.

Об этом глава правления Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил во время встречи с председателем миссии МВФ в Украине Иванной Владков Голлар, передает пресс-служба НБУ.

Шевченко во время встречи заверил представителей МВФ, что Национальный банк остается преданным реформам, которые Украина проводила в последние годы.

"Продолжение сотрудничества с МВФ является стратегически важным для Украины. Другого варианта мы не рассматриваем. Мы готовы к работе миссии в кратчайшие сроки",– подчеркнул глава НБУ.

Кирилл Шевченко также заявил, что НБУ продолжает внедрять реформы в финансовом секторе и выполнять обязательства перед международными партнерами.

"Национальный банк выполняет взятые на себя обязательства в рамках программы Stand-by. Мы сохраняем последовательную монетарную политику, придерживаемся режимов инфляционного таргетирования и гибкого курса гривни, а также усиливаем реформу корпоративного управления в государственных банках. Кроме того, НБУ работает над сокращением доли проблемных кредитов банков. в частности, в конце июня Совет финансовой стабильности приняла трехлетние планы снижения проблемных кредитов у государственных банков", – рассказал глава НБУ.

Как сообщалось, ранее министр финансов Сергей Марченко отмечал, что у МВФ есть вопросы в отношении конфигурации правления Национального банка (НБУ), которые могут препятствовать выделению очередного транша для Украины.

В свою очередь представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что сохранение модели центрального банка, введенной в действие в 2014-2019 годах, является условием помощи для Украины. Ранее часть полномочий в НБУ была перераспределена в пользу его главы Кирилла Шевченко.

Люнгман также назвал сохранение и укрепление системы противодействия коррупции, в том числе декларирования активов, одним из основных элементов действующей программы stand-by и необходимым условием для ее продолжения.