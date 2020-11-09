Экспорт зерновых нового урожая превысил 17 миллионов тонн

Экспорт зерновых и зернобобовых с начала нового 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 9 ноября составил 17,35 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 3,59 млн тонн меньше, чем на эту же дату прошлого МГ.

Об этом сообщает информационно-аналитический портал АПК Украины со ссылкой на данные Таможенной службы.

В частности, экспорт пшеницы в новом МГ составил 10,97 млн тонн, что на 1,24 млн тонн меньше показателя на аналогичную дату прошлого года. Ячменя экспортировано 3,38 млн тонн, что почти соответствует уровню прошлого года.

В то же время экспорт составил 2,93 млн тонн (-2,2 млн тонн), муки – 62,6 тыс. тонн (меньше на 68,4 тыс. тонн).

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Как сообщалось, ранее Украинская зерновая ассоциация снизила прогноз валового сбора урожая зерновых и масличных культур в Украине в 2020/2021 маркетинговом году с 95,6 млн тонн до 87,5 млн тонн из-за неблагоприятных погодных условий для урожая поздних культур.

В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.

Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).

Украина в 2019/2020 МГ экспортировала рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 13,5% превышает показатель предыдущего МГ.