Дорогие гостиницы в украинских Карпатах начали требовать у гостей тест на COVID-19

Премиум-гостиницы в украинских Карпатах вводят требование к наличию у гостя при заселении отрицательного результата тестов на COVID-19 и антитела к нему за последние два-четыре дня.

Об этом сообщили в пятизвездочном загородном комплексе Edem Resort Medical&SPA (Стрилки Львовской области), а также в гостиницах F&B SPA Resort и Karpatski Hotel&SPA вблизи курорта "Буковель" в Ивано-Франковской области, передает Интерфакс-Украина.

"До заезда гость самостоятельно обязан сдать три теста: ПЦР и два теста ИФА – IgM и IgG – и отправить нам результаты в электронном виде. Только тогда разрешается заселение", – пояснили в Edem Resort.

При этом результаты тестов должны быть получены не более чем за четыре дня до планируемого заезда. Кроме того, минимальный срок пребывания в гостинице составляет три ночи. Такие условия будут действовать до официального окончания карантина, уточнили в гостинице.

Гостиницы F&B SPA Resort и Karpatski Hotel&SPA также ввели требование о наличии при заселении отрицательного результата теста на COVID-19.

Согласно информации на сайтах гостиниц, с 4 ноября заселение возможно лишь при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, действительного в течение двух суток на момент заезда.

Как сообщалось, за прошедшие сутки по состоянию на утро 11 ноября в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 350, медработников – 321).