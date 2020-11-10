Минздрав уточнил данные о новых случаях коронавируса (обновлено)

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 410, медработников - 445).

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сначала Степанов сообщил о 10 842 новых случаев инфицированных коронавирусом, но позднее опубликовал данные о меньшем количестве заболевших, назвав причиной сбоя в статистике "техническую ошибку исполнителя".

Также Степанов сообщил, что за последние сутки в Украине госпитализированы 1252 человека; зафиксировано летальных случаев – 191; выздоровели – 5514 человек;

За все время пандемии в Украине заболели 479 197 человек; выздоровели – 214 657 человек; умерли от коронавируса 8 756.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, Минздрав установил порог заболеваемости для ужесточения карантина. Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

Министерство здравоохранения предложит Кабинету министров усилить карантинные ограничения, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что к концу текущего месяца в Украине может быть достигнута отметка в 15 тыс. заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 в сутки, а к концу года эта цифра может возрасти до 20 тыс. в день.

В Украине введут карантин выходного дня, работать будут только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.