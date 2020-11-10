"Газпром" потребовал от Польши повысить плату за газ

ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в ответ на требование польской PGNiG пересмотреть вниз цену контракта на поставку газа в республику направили предложение повысить цену поставок, сообщил покупатель.

Этот запрос был направлен в PGNiG в ответ на обращение польского импортера от 1 ноября 2020 года о пересмотре цены вниз – с 1 ноября 2020 года, сообщает Интерфакс.

"По мнению компании, запрос "Газпрома" о проведении переговоров, направленный в ответ на запрос компании о проведении переговоров, не оправдан и не соответствует формальным требованиям, указанным в "Ямальском контракте", и, следовательно, не имеет силы", – подчеркивает польская сторона в своем заявлении.

Долгосрочный контракт на поставку российского газа в Польшу по новому газопроводу "Ямал-Европа" (так называемый "Ямальский контракт") был подписан 25 сентября 1996 года. Он предусматривает поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество – 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года, и польская сторона регулярно заявляет о нежелании его продлевать.

Согласно условиям этого контракта, новая цена может вступить в силу через три года после очередного изменения цен.

PGNiG сейчас ведет переговоры об изменении цены с 1 ноября 2017 года (при этом "Газпром экспорт" ранее заявлял, что есть достаточные основания для пересмотра цены в сторону увеличения), поэтому решила отправить запрос на новое снижение цены спустя трехлетний период – с 1 ноября 2020 года.

В марте 2020 года Стокгольмский арбитраж принял решение по иску PGNiG о ретроактивном пересмотре цены с 1 ноября 2014 года, обязав "Газпром" выплатить польской компании $1,5 млрд. "Газпром" выплатил разницу, оставив, впрочем, за собой возможность продолжить обжалование этого решения.

Как сообщалось, в октябре польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штраф в размере более 29 млрд злотых ($7,6 млрд) на "Газпром" и более 234 млн злотых ($61,44 млн) на остальные 5 компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток-2".

По итогам проведенного расследования UOKiK пришел к вывобу, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО "Газпром" и западными партнерами российской компании для финансирования проекта "Северный поток 2", представляли собой концентрацию по смыслу антимонопольного законодательства республики Польша, в связи чем, требовалась подача уведомления в UOKiK, чего не было сделано.

Напомним, два года назад по этому делу были привлечены шесть компаний – российский "Газпром", французская Engie Energy (страна регистрации: Швейцария), немецкая Uniper, австрийская OMV, голландско-британская Shell и немецкая Wintershall (последние четыре компании зарегистрированы в Нидерландах).

Судебное разбирательство, проведенное польским антимонопольным ведомством, показало, что в 2017 году, несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, 6 компаний (участников консорциума Nord Stream) заключили ряд соглашений о финансировании Nord Stream 2.

В августе 2020 года UOKiK оштрафовал "Газпром" за нежелание сотрудничать с ним по расследованию в отношении проекта Nord Stream 2 на 213 млн злотых ($57 млн, или 50 млн евро). Российская компания уже обжаловала этот штраф.