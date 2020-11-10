Зеленский назначил временных глав Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областей
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Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав областных государственных администраций в Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областях.
Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.
Врио главы Ивано-Франковской ОГА стала Мария Савка; Одесской – Вячеслав Овечкин; Сумской – Сергей Пахольчук.
1-й заместитель председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации, временно исполняющий обязанности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации (с 11 июня по 1 августа 2019)
Как сообщал БизнесЦензор, 6 ноября Зеленский уволил глав областных государственных администраций в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.