Цены на золото выросли на 1% после снижения

Стоимость золота во вторник утром растет в рамках коррекции после падения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

Утром во вторник цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,32% — или на 24,55 доллара, до 1878,9 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,32% — до 24,25 доллара за унцию, сообщает Прайм.

Во вторник цена на золото восстанавливается после резкого падения. Так, в понедельник цены на золото упали более чем на 5%, оказавшись ниже отметки 1900 долларов за унцию.

Резкое снижение стоимости драгметалла было вызвано новостями о вакцине от коронавируса. Компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90%-ную эффективность в предотвращении заражения COVID-19 и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.

Аналитик Axi Стивен Иннес отмечает, что падение цен на золото в понедельник было временным, и инвесторы продолжают "держаться за золото". Аналитик связывает это с тем, что "ожидается больше стимулов" экономике США, а Федеральная резервная система будет сохранять низкую процентную ставку.