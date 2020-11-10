SkyUp сократила перевозки пассажиров в октябре на 20% (обновлено)
Как сообщает пресс-служба компании, всего за октябрь было осуществлено 825 рейсов по внутренней и международной полетным программам (чартерные – 672 рейса, регулярные – 133), по Украине было выполнено 79 рейсов.
Авиакомпания также отмечает, что в прошедшем месяце вовремя выполнила 91% своих рейсов.
Кроме того, в октябре SkyUp перевезла 31 тонну грузов, что почти в 2,5 раза больше, чем в сентябре.
Как сообщалось, авиакомпания SkyUp Airlines в 2019 году выполнила 12,2 тыс. рейсов и перевезла более 1,7 млн пассажиров.
ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!
В начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев - Шарм-эль-Шейх.