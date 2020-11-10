Обороты торгово-развлекательных центров Киева за карантин упали на 70%

Обороты киевских ТРЦ в период карантина упали на 70%, рассказал Александр Черницкий, глава правления группы Mandarin Plaza, управляющей ТРЦ Lavina Mall, Blockbuster Mall, Ocean Mall и другими проектами Вагифа Алиева.

Об этом пишет LIGA.net.

Украинские девелоперы сегодня не знают, где взять деньги, чтобы перекрыть убытки работающих. Ритейлеры сдают позиции, а киевляне не спешат в торгово-развлекательные центры. Все надежды — на новогодние праздники

Один из крупнейших ТРЦ в Украине "Lavina Mall" отчитался о 248 млн грн убытков за первые три квартала. За тот же период прошлого года чистая прибыль компании составила 116 млн грн. В непростой коронавирусный год ему пришлось почти вдвое увеличить кредитный портфель до 2,37 млрд грн.

2020 год для ТРЦ начинался благополучно. По уровню насыщенности торговыми площадями на 1000 жителей Киев обогнал главные торговые столицы СНГ (619,9 м2) — Москву, Санкт-Петербург, Софию, и ряд городов Восточной Европы, рассказывает Константин Олейник, руководитель департамента стратегического консалтинга Украинской торговой гильдии.

В марте 2020-го, с появлением COVID-19 и введением жесткого карантина, все изменилось. Сейчас ТРЦ оказались перед фактом — рынок не может поглотить объем предложения, клиенты не спешат в магазины, а арендодатели не могут платить за аренду.

ТРЦ недополучили более 5-7 млрд грн арендных платежей. А магазины, работающие в офлайне, просели в товарообороте на более чем 40-55 млрд грн, рассказывает Артем Шлапак, руководитель клуба торговых центров Malls Club, объединяющего управленцев более 30 ТРЦ, среди которых киевские Ocean Plaza, Gulliver, ЦУМ, Retroville и другие.