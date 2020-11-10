"Укрэксимбанк" может увеличить выкуп евробондов до $316 миллионов

Государственный Укрэксимбанк, предложивший 26 октября выкупить свои еврооблигации с погашением в 2022 году и в 2025 году на общую сумму до $300 млн за счет имеющихся денежных средств, получил на раннем этапе заявки на выкуп $456,7 млн, говорится в сообщении Biz Finance Plc, через которую выпускались евробонды, на Ирландской фондовой бирже.

Согласно ему, держатели евробондов-2025 предложили выкупить у них эти бумаги на $372,689 млн, и банк решил пропорционально удовлетворить их заявки на общую сумму $215,948 млн при первоначально объявленном потолке выкупа этих облигаций на $200 млн, сообщает Интерфакс-Украина.

Евробондов-2022 было предложено к выкупу на $84,047 млн при объявленном потолке их выкупа в $100 млн, и все они будут удовлетворены.

Укрэксимбанк сообщил, что увеличил общую допустимую сумму выкупа с $300 млн до $315,948 млн и до конца дня 23 ноября, когда истекает окончательный срок действия его предложения, готов принимать только заявки на выкуп евробондов-2022 на общую сумму до $15,948 млн.

Как отмечалось, целью выкупа финучреждение назвало оптимизацию портфеля обязательств и снижение стоимости долга. Облигации, выкупленные заемщиком в соответствии с предложениями, будут аннулированы и не будут повторно выпущены или перепроданы.

Укрэксимбанк напоминает, что в обращении находятся его еврооблигации-2022 номинальным объемом $249,633 млн с купоном 9,625% и еврооблигации-2025 номинальным объемом $599,3 млн с купоном 9,75%.

Согласно обнародованным условиям, приобретению еврооблигаций-2025 отдавался больший приоритет, чем еврооблигациям-2022.

Еврооблигации-2025 при условии раннего предъявления до 6 ноября включительно выкупаются по цене 104,5% от номинала, еврооблигации-2025 – по 103,75% от номинала, премия за ранний выкуп составляет 3 процентных пункта. Расчеты по еврооблигациям, предъявленным в период раннего выкупа, намечены на 10 ноября.

Дилер-менеджером сделки выступает Goldman Sachs International

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 сентября 2020 года по размеру общих активов Укрэксимбанк занимал 3-е место (235,375 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.