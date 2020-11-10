Банки за неделю выдали 519 миллионов кредитов по программе "5-7-9%"

Банки-партнеры Фонда развития предпринимательства за минувшую неделю в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключили 259 новых кредитных соглашений на 519 млн грн, тогда как в целом с момента старта программы в феврале текущего года они выдали 5,3 тыс. займов на 12,69 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

На прошлой неделе 61% "доступных кредитов" (или 318 млн грн) были выданы на рефинансирование ранее привлеченных займов, 17% (87 млн грн) – на инвестиционные кредиты, еще 22% (или 114 млн грн) – в качестве антикризисных кредитов под 3%.

В целом с момента старта программы уполномоченные банки выдали 9,12 млрд грн кредитов на рефинансирование, 2,444 млрд грн – на капитальные инвестиции и 1,125 млрд грн – антикризисных кредитов.

По данной программе предприниматели могут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет. При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие малых и средних предприятий, годовой доход которых не превышает 100 млн грн.

Уполномоченными в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" являются 19 банков: Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, банк "Львов", ПУМБ, Кредобанк, Альфа-Банк, банк "Альянс", ТАСкомбанк, банк "Восток", Поликомбанк, Мегабанк, Райффайзен банк Аваль, банк "Глобус", Креди Агриколь Банк, а также ОТП Банк, Кредитвест Банк и Агропросперис Банк.