"Vodafone Украина" увеличила квартальную выручку на 12%

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" по итогам июля-сентября 2020 года вышел на показатель выручки в 4,8 млрд грн, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Согласно финотчету оператора, его чистая прибыль за третий квартал текущего года составила 157 млн грн, что на 81% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает Интерфакс-Украина.

Оператор объясняет такой показатель курсовой разницей по переоценке евробондов объемом $500 млн, выпущенных компанией в феврале 2020 года.

Показатель OIBDA увеличился на 11% и достиг 2,5 млрд грн, маржа OIBDA немного сократилась – на 1,2 процентных пункта, до 53,4%. По данным оператора, показатели операционной эффективности удалось улучшить благодаря оптимизации расходов и увеличению доходов от дата-услуг.

"Объем интернет-трафика в сети Vodafone за последние два года вырос почти вдвое, за год этот показатель увеличился более чем на 40%. Основные причины роста скорости и трафика: увеличение покрытия 4G, емкости сети и количества дата-пользователей", – отмечается в отчете компании.

В то же время отмечается, что по итогам третьего квартала 2020 года показатель ARPU вырос на 16% – до 79,1 грн. Рост показателя в компании связывают с увеличением географии покрытия 4G, а также увеличением объемов пользования скоростным мобильным интернетом, потребление которого за последний год возросло в 1,4 раза.

В среднем, по данным оператора, дата-клиент "Vodafone Украина" использует более 5 ГБ мобильного интернета в месяц.

Согласно отчету оператора, 4G-сеть "Vodafone Украина" по итогам третьего квартала стала доступна для 80% украинцев (рост проникновения на 14 п.п. по сравнению с третьим кварталом 2019 года).

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"Vodafone Украина" инвестировала в сеть в указанный отчетный период 871 млн грн, а общие инвестиции в строительство сетей скоростного мобильного интернета составили 28,1 млрд грн.

В июле-сентябре оператор запустил в эфир более 400 базовых станций в диапазоне 900 МГц, которые покрывают более 2 тыс. населенных пунктов, где проживает свыше 2 млн человек.

По результатам третьего квартала 2020 года абонентская база компании составила 19 млн чел., что на 4,1% меньше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. Это связано с уменьшением динамики новых подключений в результате карантинных мер.

При этом оператор отмечает рост в сегменте контрактных и корпоративных подключений, а также увеличение количества подключенных IoT-карт.

База IoT-подключений "Vodafone Украина" за два года выросла на 79%.

Позитивную динамику, по данным оператора, показывают и другие новые направления, такие как big data аналитика, облачные решения, услуги для электронного документооборота.

За девять месяцев текущего года прибыль компании составила 425 млн грн, выручка - 13,3 млрд грн.

Как сообщалось, в первом полугодии 2020 года "Vodafone Украина" стал лидером по скорости мобильного интернета в Украине по данным исследования французской компании nPerf.

В марте 2020 года британский оператор мобильной связи Vodafone Group и украинский оператор "Vodafone Украина" заключили договор о расширенном стратегическом партнерстве сроком на пять лет.

"Vodafone Украина" - второй по величине мобильный оператор Украины - по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль на 45% по сравнению с 2018 годом - до 2,54 млрд грн, доход возрос на 25% - до 15,98 млрд грн, показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) - на 21% в годовом исчислении и достиг 8,3 млрд грн.

В 2019 году NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.