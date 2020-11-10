Китайский аналог Uber для грузовиков планирует привлечь $1,7 миллиарда в преддверии IPO

Китайский стартап Full Truck Alliance, создавший платформу для заказа грузовиков, рассчитывает привлечь $1,7 млрд в рамках раунда финансирования в преддверии первичного публичного размещения акций (IPO), запланированного на 2021 год.

Таким образом, стоимость компании, инвесторами которой, в частности, являются SoftBank Group Corp. и Alphabet Inc., оценивается в $10 млрд до привлечения капитала, передает Интерфакс-Украина.

По информации источников The Wall Street Journal, в предстоящем раунде финансирования планируют участвовать Fidelity International и Permira.

В начале 2018 года Full Truck Alliance привлекла от инвесторов, включая Sequoia Capital China, Tencent Holdings Ltd. и GGV Capital, около $2 млрд. Стоимость компании тогда была оценена в $6 млрд.

Предстоящий раунд финансирования, скорее всего, станет последним перед IPO.

Full Truck Alliance была создана в 2017 году в результате слияния двух крупнейших китайских сервисов по заказу грузовиков. Сервис, работающий по тому же принципу, что и Uber, доступен более чем в 300 городах Китая.

Согласно презентации для инвесторов Full Truck Alliance, с которой ознакомилась WSJ, компания считает себя крупнейшей в мире платформой услуг автоперевозок. Ежегодный объем транзакций по доставке грузов с использованием платформы оценивается в $100 млрд.

В 2019 году выручка компании превысила 2 млрд юаней ($301,7 млн), чистый убыток составил 700 млн юаней, сообщил осведомленный источник. Full Truck Alliance рассчитывает выйти на прибыль в этом году.

Многие китайские технологические стартапы, имеющие листинг в США, в этом году провели листинг в Гонконге и на биржах материкового Китая или планируют сделать это в 2021 году на фоне повышенного спроса инвесторов на акции технологических компаний.

По данным Dealogic, китайские компании в этом году привлекли в рамках IPO $107,2 млрд, что значительно больше показателя за прошлый год.