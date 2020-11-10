Беларусь увеличила поставки бензина в Украину после завершения ремонтов на НПЗ

В октябре 2020 года импорт автомобильных бензинов в Украину составил 98,7 тыс. тонн, что на 55% больше показателя аналогичного периода прошлого года (63,4 тыс. тонн).

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на оперативные данные, передает enkorr.

В том числе белорусские НПЗ нарастили экспорт бензинов, по сравнению с октябрем 2019 года, на 48,4 тыс. тонн – до 78,8 тыс. тонн. Низкий прошлогодний показатель объясняется плановыми ремонтными работами на белорусских НПЗ. Если же сравнивать октябрь с предыдущим месяцем текущего года, то поставки белорусских бензинов остались на том же уровне.

По итогам октября 2020 года отгрузки в Украину с НПЗ PNK ORLEN (Польша) сократились на 30% – до 19,9 тыс. тонн.

В целом за 10 месяцев 2020 года импорт бензинов в Украину составил 902,4 тыс. тонн, что на 3,2% больше аналогичного периода прошлого года (874,8 тыс. тонн).

По данным "А-95", за десять месяцев текущего года белорусские НПЗ увеличили экспорт бензинов, по сравнению с январем-октябрем 2019 года, на 17,4% – до 697,4 тыс. тонн. Из них в июне было импортировано 97 тыс. тонн, в июле – 92 тыс. тонн, в августе – 89,4 тыс. тонн, тогда как в остальные месяцы объем импорта из Беларуси колебался в пределах 45-65 тыс. тонн.

В январе-октябре 2020 года на 24% – до 201 тыс. тонн, сократились отгрузки в Украину от НПЗ PNK ORLEN (Литва, Польша), в сравнении с 10 месяцами 2019 года.