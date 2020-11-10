Дефицит внешней торговли товарами сократился в 2,5 раза, – Таможенная служба. ИНФОГРАФИКА
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За 10 месяцев текущего года товарооборот Украины составил $82,67 млрд, что на $8 млд (9%) меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
За этот период в страну импортировали товаров на $43,03 млрд (меньше на $6,01 млрд, или на 12% по сравнению с 2019 года), экспортировали – на $39,64 (меньше на $2 млрд или на 5%). Соответственно размер отрицательного сальдо составил $3,4 млрд, тогда как негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за аналогичный период 2019 года составляло $8,46 млрд.
По данным Таможни, 44% товаров импортируют из стран ЕС, 16% – из стран СНГ, 40% – из всех остальных.
Наибольшую долю среди импортируемых товаров составляют:
- Топлива минеральные; нефть и продукты ее перегонки – 14,75%
- Реакторы, котлы, машины, оборудование – 11,15%
- Средства наземного транспорта – 10,2%
Экспортируется 38% товаров в ЕС, 12% – в страны СНГ, 50% – в другие.
Наибольшую долю среди экспортируемых товаров составляют:
- Зерновые культуры – 19,25%
- Черные металлы – 16,16%
- Жиры и масла, готовые пищевые жиры, воски – 11,29%