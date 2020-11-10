Глава Совета Нацбанка предупредил о росте ставок по ОВГЗ

Министерство финансов будет вынуждено и в дальнейшем повышать стоимость государственных заимствований на аукционах по первичному размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Об этом глава Совета Национального банка Богдан Данилишин сообщил на своей странице в Facebook.

Глава Совета НБУ отметил, что доходность операций с ОВГЗ на вторичном рынке превышает стоимость размещений на первичных аукционах Министерства финансов на 0,5-2 процентного пункта (на разных сроках), что заставляет Министерство финансов повышать стоимость государственных заимствований, несмотря на замедление темпов привлечения средств для финансирования государственного бюджета.

"В октябре в государственный бюджет привлечено лишь 15,5 млрд грн, что свидетельствует о невозможности дальнейшего сдерживания ставок на текущем уровне без риска углубления отставания текущих объемов заимствований от плановых, которое на сегодня составляет около 13%", – подчеркнул Данилишин.

Он констатировал, что основным покупателем гособлигаций сегодня выступают банки, а поддержку их спросу оказывает увеличение объемов рефинансирования Национального банка.

В то же время негативное влияние на объем ликвидности на вторичном рынке оказывает выход нерезидентов из ОВГЗ, доля которых с начала года сократилась с 14,2% до 8,6% от общего объема ОВГЗ в обращении.

"В таких условиях повышается важность стабильного и ликвидного функционирования внутреннего рынка государственных заимствований с приемлемой (учитывая фискальные риски) доходностью. Это должно быть целью стратегии участия Национального банка в торгах на вторичном рынке ОВГЗ, разработка которой предусмотрена Стратегией развития финансового сектора Украины до 2025 года", – подчеркнул глава Совета Нацбанка.

Как сообщалось, по итогам первых 10 месяцев 2020 года госбюджет выполнен с дефицитом 111 млрд грн, в том числе общий фонд – 120 млрд грн при росписи на этот период 214,2 млрд грн.

При этом государственные заимствования за указанный период в общий фонд госбюджета составили 426,5 млрд грн, или 75,2% от плана на этот период, в том числе от ОВГЗ – 240 млрд грн, из них в инвалюте – 93 млрд грн.