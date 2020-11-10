Корейская группа Caris купила простаивающий завод в Броварах

ООО "Карис Украина", 51% в которой принадлежит южнокорейской компании Caris, приобрело 58,36% акций АО "Краностроительная фирма "Стрела", ранее выпускавшего автомобильные краны в Броварах и в настоящее время не ведущего производственную деятельность.

Согласно информации в системе раскрытия НКЦБФР, соответствующее уведомление эмитент получил 2 ноября, передает Интерфакс-Украина.

При этом пакет акций совладельца и руководителя "Карис Украина" Владлена Левчука, который в июле текущего года приобрел 89,84% акций АО "КФ "Стрела" у трех крупных акционеров-физлиц, сократился до 31,48%.

Согласно госреестру, в ООО "Карис Украина" Левчук владеет 49% долей через киевское ООО "Сократ Девелопмент".

По состоянию на начало июля текущего года (до приобретения акций Левчуком) крупными акционерами "Стрелы" были Дмитрий Просин (глава набсовета, владел 31,4349% акций предприятия), Наталья Лола (19,5872%), и Андрей Кулик (38,7493% акций).

Согласно информации в НКЦБФР, 17 декабря новые владельцы "Стрелы" проведут собрание акционеров, в частности, планируется рассмотреть вопрос о смене названия АО "Краностроительная фирма "Стрела" на АО "Карис Рейл Стрела" и утвердить его устав в новой редакции.

Акционеры также намерены сменить состав наблюдательного совета компании, утвердить отчеты руководящих органов общества за 2019 год, и определить основные направления деятельности в 2020 году, в том числе улучшить состояние зданий и сооружений.

Согласно финансовому отчету АО "КФ "Стрела" за 2019 год, в настоящее время предприятие, на котором к началу текущего года работало 10 человек, не ведет производственную деятельность (с 2015 года), а основные доходы получает за счет продажи материалов и частичной аренды помещений.

В то же время ранее предприятие выпускало автомобильные краны КС, "Броварчанец" грузоподъемностью от 16 до 25 тонн на шасси МАЗ, КрАЗ, КАМАЗ, узлы и запчасти к ним, а также ремонтировало эти краны. Рынок сбыта в 2010-2016 годах был в пределах Украины, основные клиенты – строительные организации и другие коммерческие структуры.

Активы АО к началу текущего года составляли 10,39 млн грн, в том числе суммарная дебиторская задолженность – 1,3 млн грн, основные средства – 6,86 млн грн. Текущие обязательства – 1,44 млн грн, долгосрочные отсутствуют.

В 2019 году фирма получила 0,12 млн грн убытка (а непогашенный убыток составил 1,16 млн грн) и 12,75 млн грн чистого дохода.

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Как сообщалось, в июле представители Государственного космического агентства (ГКАУ), завода "Южмаш" и южнокорейской группы Caris подписали план реализации проекта "Производство электробусов на ГП "Южмаш".

По данным Государственного космического агентства, Caris планирует заказать на "Южмаше" 5000 электробусов и 7800 зарядных станций. Соглашение предусматривает подписание договоров на сумму 23 млрд грн со сроками производства до 2023 года.

Корейская группа Caris уже реализует проекты по развитию дорожной инфраструктуры в Украине. В частности, ей принадлежит ООО "Карис Украина" и ООО "Карис Украина Дорстрой 2", которое интересовалось возможностью участия в тендерах на ремонт дорог.

Южнокорейская корпорация Caris имеет предприятия, расположенные во многих странах мира, строительные, логистические компании, производство инновационных материалов и компонентов для дорожного строительства и безопасности движения, а также R&D центр, который обладает запатентованными инновационными технологиями производства полимерных и сверхтвердых материалов, применяемых в теплоэнергетике, промышленной электронике и машиностроении.

По данным Государственного инновационно-кредитного учреждения, в январе 2020 года Caris Group подписала Меморандум о строительстве в Украине фабрики по производству продукции для безопасности дорожного движения нового поколения - пластиковых ограждений, стоимостью более $100 млн.