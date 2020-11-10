"Укрзализныця" намерена в 2023 году увеличить капинвестиции до 41 миллиарда

"Укрзализныця" намерена увеличивать инвестиции в подвижной состав и инфраструктуру.

Об этом сообщил глава направления грузоперевозок компании Иракли Эзугбая в интервью ЦТС.

"Так, если в этом году капинвестиции составят 4,8 млрд грн, то уже в следующем году планируем вложить 25,8 млрд грн, в 2022 - 28,4 млрд грн, в 2023 - 41,1 млрд грн. Благодаря этому сможем обеспечить нашим заказчикам равный доступ к инфраструктуре и не отказывать ни одному наряду на перевозку грузов, который может быть размещен на "Укрзализныце", - сказал Эзугбая, передает Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что "Укрзализныце" постоянно нужно увеличивать операционную прибыль.

"На 2020 год показатели EBITDA margin запланированы на уровне 9,1%. К 2023 году хотим увеличить этот показатель до 30%. В моем понимании, бизнес-единица карго должна существенно улучшить свои показатели, чтобы компенсировать потенциально убытки от других направлений, в том числе пассажирских перевозок. Поэтому, чтобы достичь 23% EBITDA в 2021 году, по карго направлению мы должны достичь как минимум 30%", - сказал он.

Как сообщалось, "Укрзализныця" намерена предусмотреть в финансовом плане компании на 2021 год 4,1 млрд грн на проведение капитального ремонта локомотивов.

АО "Укрзализныця" в 2019 году увеличило чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,99 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году). EBITDA "Укрзализныци" за 2019 год выросла на 6% по сравнению с итогами прошлого года - до 17,3 млрд грн.