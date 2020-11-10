Беларусь признала приостановку работы новой АЭС после визита Лукашенко

Министерство энергетики Беларуси подтвердило приостановку отпуска электроэнергии с первого энергоблока БелАЭС, который был подключен к энергосистеме страны 3 ноября.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго Беларуси, в ходе проводимых испытаний на первом энергоблоке АЭС выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования.

"На первом энергоблоке Белорусской АЭС продолжается этап "Энергетический пуск". Данный этап предусматривает режимы работы энергоблока на различных уровнях мощности (до 500 МВт), а также проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении. В ходе проводимых испытаний, в соответствии с программой данного этапа, выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", – сказано в сообщении

Госатомнадзор Беларуси также сообщает, что получил уведомление ГП "Белорусская АЭС" о том, что на первом энергоблоке Белорусской АЭС в ходе выполнения испытаний на этапе "энергетический пуск" выявлена необходимость замены электротехнического измерительного оборудования.

"Подлежащее замене оборудование относится к 4 классу безопасности и не оказывает влияние на ядерную и радиационную безопасность объекта, которая обеспечивается надлежащим образом персоналом и системами безопасности АЭС. Последние функционируют в штатном режиме", – подчеркивают в ведомстве.

В то же время белорусские СМИ сообщили, что в воскресенье днем турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов, передает Интерфакс-Украина.

BNS в понедельник со ссылкой на литовского оператора системы линий электропередачи (ЛЭП) Litgrid сообщило, что с полудня воскресенья БелАЭС перестала производить электроэнергию. В компании BNS сообщили, что не могут уточнить, по каким причинам это произошло.

Как сообщалось, первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт в субботу, 7 ноября, при участии захватившего власть в Беларуси президента Александра Лукашенко.

Первый энергоблок Белорусской АЭС был включен в объединенную энергосистему Беларуси 3 ноября.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200" за средства российского кредита. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.