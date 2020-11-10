Количество больничных подскочило в октябре на 50%, – Фонд соцстрахования

Фонд социального страхования с начала осени фиксирует значительный рост количества листков нетрудоспособности, что ведет к росту расходов на финансирование пособий по временной потере трудоспособности.

По оперативным данным, в октябре количество больничных листов по сравнению с сентябрем увеличилась на 48,9%, сообщает пресс-служба Фонда.

При этом на 35,4% возросло количество дней нетрудоспособности, сумма расходов по больничным выросла на 38,7% или на 334,7 млн грн.

"Рост числа листков и дней нетрудоспособности связан с сезонным повышением заболеваемости респираторными болезни, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, а также непосредственным заболеванием украинских работников на коронавирусной болезни", – отмечается в сообщении.

Фонд констатирует, что темпы прироста листков по временной нетрудоспособности самые большие в регионах, в которых областные центры отнесены к "красному" и "оранжевому" уровням эпидемической опасности по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

Так, в Сумской области рост количества больничных в октябре по сравнению с сентябрем составил 90,8%, в Тернопольской области – 87,9%, Николаевской области – 83,3%, Винницкой области – 80,4%, Полтавской области – 72,6 %, Харьковской области – 66,1%, Черкасской области – 63%, Ривненской области – 62,2%.

В целом на протяжении октября ФССУ принял к оплате более 396 тыс. листков нетрудоспособности. Общая сумма выплат по ним составила 1,2 миллиарда гривен.