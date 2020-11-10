Лукашенко пригрозил ликвидировать частные предприятия без подконтрольных профсоюзов

Захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко заявил, что до конца года на всех частных предприятиях должны быть созданы профсоюзные организации, пригрозив их ликвидировать.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, который ранее был представителем президента в Гродненской области и в официальной биографии указывает ряд наград от Лукашенко, передает БЕЛТА.

"Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Ладно, это мы разберем по отдельным направлениям. Но профсоюзные организации должны быть созданы", – заявил Лукашенко.

В то же время портал tut.by отмечает, что в Беларуси нет закона, который обязывает частный бизнес создавать профсоюзные организации. Среди причин, по которым могут ликвидировать организацию, также не значится пункт о несоздании профсоюзной ячейки.

Тем временем после выборов на крупных госпредприятиях из официальных профсоюзов выходят работники, некоторые из них переходят в независимые. А работники отдельных предприятий выступали за отставку не только Лукашенко, но и Орды, который был главой его инициативной группы (что вызывало недовольство тех, кто входит в официальный профсоюз). К примеру, на МТЗ в октябре сообщали, что с августа вышло чуть более 200 человек.